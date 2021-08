POL-SN: Fahndung nach Beschuldigte - Wer kennt diese Personen?

Details anzeigen Bild 1: Tatverdächtiger 1: männliche Person, schwarze Oberbekleidung, weiße Schuhe Bild 1: Tatverdächtiger 1: männliche Person, schwarze Oberbekleidung, weiße Schuhe

Schwerin (ots) - Die Polizei sucht nach zwei Tatverdächtigen einer Straftat vom 05.02.2021 ca. 13:20 Uhr in Schwerin Lankow in der VR-Bank in der Rahlstedter Straße.

Die Tatverdächtigen bedrängten den Geschädigten, so dass es in der Folge zum Eingriff in den Auszahlungsvorgang kam.

Die Aufnahmen der Videokamera zeigen die zwei Beschuldigten, die bisher nicht identifiziert werden konnten. Nach richterlichem Beschluss sucht das Kriminalkommissariat Schwerin jetzt mittels der Bilder nach den beiden Männern.



Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Schwerin unter 0385/5180-1224 oder -1560 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de



