POL-NB: Verdächtiges Ansprechen von Kindern in Greifswald

Greifswald (ots) - Greifswald - Am 17.08.2021 gegen 07:40 Uhr wurde ein 10-jähriger deutscher Junge auf seinem Schulweg in der Tolstoistraße von einer männlichen Person aus einem Auto heraus angesprochen. Der Mann sagte zu dem Jungen, dass er einsteigen soll, ansonsten bekäme er Prügel. Bei dem PKW soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit einem Kennzeichen aus Hamburg mit 4-stelliger Zahlenkombination gehandelt haben. Der PKW hatte hinten getönte Scheiben. Es könnte ein BMW gewesen sein.



Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:



- Schwarze kurze Haare mit Grauansatz und leichtem Scheitel

- Keine Brille

- Bart (Schnauzer und Kinnbart)

- Blaue Augen

- Kopfbedeckung: rot-grün Sonnenschutz

- schwarzes T-Shirt

- schlank, muskulös

- großes, auffälliges Hämatom (blauer Fleck) an der linken Wange

- schwarz-blaue Kette ohne Anhänger



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Greifswald unter 03834-5400, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



