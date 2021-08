POL-NB: Frau mit Kopfverletzung - Zeugenaufruf

Neubrandenburg (ots) - Am 17.08.2021 wurde die Polizei gegen 14:30 Uhr durch einen Zeugen informiert, dass er eine ältere Dame mit einer Kopfverletzung aufgefunden habe.

Die 71-jährige Neubrandenburgerin befand sich im Bereich des Bahnüberganges Mühlendamm. Angaben, wie es zu der Kopfverletzung kam, konnte die Geschädigte selbst nicht tätigen. Es ist nicht auszuschließen, dass sie das Opfer einer Straftat geworden ist.

Die Frau war mit einem schwarz-weißen T-Shirt, einem hellgrauen Mantel und einer weißen Hose bekleidet.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die im Bereich Mühlendamm/ Abenteuerspielplatz Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhaltes dienen könnten, sich in der Einsatzleitstelle unter 0395/5582 2224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Weiterhin besteht die Möglichkeit Hinweise online unter www.polizei.mvnet.de abzugeben.



