POL-HRO: Fortsetzung der Suchmaßnahmen nach dem vermissten 12 jährigen Jungen im Lankower See in Schwerin

Am heutigen Dienstag erfolgten weitere Suchmaßnahmen nach dem

vermissten 12 jährigen Jungen im Lankower See in Schwerin. Neben

Tauchern der Polizei und der DLRG war die Wasserschutzpolizei mit

einem Sonargerät eingesetzt. Durch Beamte der Bereitschaftspolizei

wurden ufernahe Flachwasserzonen abgesucht. Durch die Feuerwehr wurde

spezielles Gerät zur Beseitigung des starken Krautbewuchses im See

bereitgestellt.

Gegen 16:00 Uhr konnte durch die Einsatzkräfte eine männliche leblose

Person im Lankower See aufgefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen

wurde die Person als der gesuchte 12jährige Junge identifiziert. Zu

den genauen Umständen hat das Kriminalkommissariat Schwerin ein

Todesermittlungsverfahren eingeleitet.





