POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person auf der B 199 bei Medow

Am 17.08.2021 kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der

B 199 zwischen Postlow und Medow.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 24-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines Mercedes Sprinters eines Paketzustellers

aufgrund körperlicher Mängel nach rechts von Fahrbahn ab und

kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Anschließend kam das Fahrzeug

mittig der Fahrbahn zum Stehen.



Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt mit dem Rettungswagen in ein

Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher

Totalschaden im Wert von ca. 15.000 EUR. Die B 199 musste für die

Dauer der polizeilichen Maßnahmen und die Bergung des Fahrzeuges für

ca. 2,5h voll gesperrt werden.



