Polizei sucht 17 jähriges Mädchen aus Rövershagen

Die Polizei sucht nach der 17 Jährigen Katrin Golde aus Rövershagen. Sie hat am 15.08.2021 gegen 18:00 Uhr das familiäre zu Hause verlassen und ist seit dem nicht zurückgekehrt. Auch wenn die junge Frau keine Medikamente benötigt, so ist bekannt, dass sie am Borderlinesyndrom leidet und mitunter medizinischer Hilfe bedarf.

Es wird vermutet, dass sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Es liegen Informationen vor, dass sie in Güstrow oder Rostock unterwegs sein könnte. Weitere Details, um einen Aufenthaltsort zu konkretisieren, konnten nicht in Erfahrung gebracht werden.

Sie ist 165 cm groß hat eine schlanke Körperfigur. Ihre Haare sind lang und haben die Farbe blond mit lila Strähnen. Angaben zur Bekleidung können nicht gemacht werden.