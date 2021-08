POL-HRO: Wahlplakate und Jugendclub: Mehrere Sachbeschädigungen in Mueßer Holz

Schwerin (ots) - Am gestrigen Montag sind im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz mehrere Sachbeschädigungen festgestellt worden. In der Kantstraße wurde ein als Jugend- und Freizeittreff genutzter Container stark beschädigt. Die unbekannten Täter versuchten sich gewaltsam Zugang zu dem Container zu verschaffen, Lampen und Steckdosen wurden beschädigt. Zudem wurden auf einer Länge von knapp zwei Metern verfassungsfeindliche Parolen mittels Graffitifarbe angebracht. Ein Mitarbeiter der Einrichtung meldete sich im Laufe des Tages bei der Polizei und brachte die Schäden zur Anzeige.



Am späten Nachmittag wurden in der Hamburger Allee zudem mehrere beschädigte Wahlplakate und Aufsteller festgestellt. Auch dort sind mittels schwarzer Farbe verfassungsfeindliche Symbole angebracht worden.



In beiden Fällen hat die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 038208 8882222 oder jeder bei jeder anderen Dienststelle zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell