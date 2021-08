POL-GÜ: Einbruch im Büro des Hausmeisters

Rostock (ots) - Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruches in ein Hausmeisterbüro in der Ahlbecker Straße in Rostock. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit vom 16.08.2021, 16:00 Uhr bis 17.08.2021, 07:00 Uhr unberechtigt Zutritt zum Gebäude und weiteren Räumlichkeiten verschafft. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zu Tatortarbeit und Spurensicherung im Einsatz. Den ersten Erkenntnissen nach wurden mehrere Räume durchwühlt und technische Geräte, Präsente, Werkzeuge sowie eine Spardose mit Bargeld entwendet. Zu weiteren entwendeten Gegenständen kann der Geschädigte erst nach einer Inventur Auskunft geben, so dass der entstandene Schaden noch nicht beziffert werden kann.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell