POL-GÜ: Autofahrer kollidiert mit Baum und wird lebensbedrohlich verletzt

Bützow (ots) - ~Auf der L11, zwischen dem Abzweig Bernitt und Kurzen Trechow kam es am 17.08.2021 gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22 jähriger deutscher Autofahrer lebensbedrohlich verletzt wurde.



Der 22 jährige Autofahrer kam auf Höhe der Unfallstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Er wurde eingeklemmt und war nicht ansprechbar. Die Kameraden der Feuerwehr mussten ihn aus dem Fahrzeug herausschneiden. Zur medizinischen Versorgung waren Notarzt- und Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Fahrer nach Rostock ins Krankenhaus eingeliefert. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock ein Sachverständiger der Dekra eingesetzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme ist eine Vollsperrung eingerichtet gewesen.~



