POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Anklam (ots) - Am 17.08.2021 kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Pasewalker Allee in Anklam.



Ein 83-jähriger deutscher Fahrradfahrer kam über einen unbefestigten Weg aus Richtung Hospitalstraße und wollte die Pasewalker Allee überqueren.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrradfahrer, ohne auf den Verkehr zu achten, quer über Fuß- und Radweg, dann auf die Pasewalker Allee und prallte gegen die Fahrerseite des 58-jährigen vorfahrtsberechtigten Autofahrers auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Der deutsche Autofahrer hatte keine Chance einen Aufprall zu verhindern. Der Fahrradfahrer zog sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 350 EUR. Ein Gutachter der Dekra wurde zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden.



