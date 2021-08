POL-NB: vermehrt Diebstahlshandlungen auf Demminer Friedhof angezeigt

Demmin (ots) - Am 16.08.2021 erschien ein 70-jähriger Demminer im Polizeihauptrevier zur Erstattung einer Strafanzeige gegen unbekannte Täter. Bei der Pflege der Grabstätte seiner verstorbenen Ehefrau fiel ihm der Diebstahl der auf dem Grabstein aufgebrachten metallischen Buchstaben auf. Die mögliche Tatzeit kann durch den Mann auf den 06. bis 12. August eingegrenzt werden. Es wird von einem entstandenen Schaden in dreistelliger Höhe ausgegangen.



Bei der angezeigten Tat handelt es sich bereits um den vierten bei der Polizei angezeigten Diebstahl vom Friedhof in der Jarmener Straße. Seit Ende Juli wurden von verschiedenen Gräbern die metallischen Beschriftungen, Verzierungen oder Grabeinfassungen durch unbekannte Täter entwendet. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 1.100 Euro geschätzt.



Bürger, die Hinweise zu den Taten geben können, oder Auffälligkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/254224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell