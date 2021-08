POL-HWI: Einbruch in drei Firmentransporter in Rehna

Rehna (ots) - Gegen 7:00 Uhr des heutigen Tages wurde die Gadebuscher Polizei zu einem Firmengelände am Kastaniengrund in Rehna gerufen, da dort drei Firmentransporter beschädigt und teilweise durchsucht worden sind.



Im Zeitraum vom Nachmittag des 13. August bis zum heutigen Morgen schlugen unbekannte Täter die Heckscheiben zweier Sprinter ein. Bei einem dritten wurden Beschädigungen an der Heckklappe festgestellt, die auf ein versuchtes Eindringen in den Sprinter schließen lassen. Durch die unbekannten Täter entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro. Ob Gegenstände gestohlen wurden, muss noch ermittelt werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886 722 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



