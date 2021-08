POL-LWL: Fahrradfahrerin war erheblich alkoholisiert

Hagenow (ots) - In Hagenow hat die Polizei am späten Montagabend eine erheblich alkoholisierte Fahrradfahrerin gestoppt, die einen Atemalkoholwert von 2,92 Promille aufwies. Die Polizei brachte die 34-jährige deutsche Frau anschließend zur Blutentnahme und erstattete gegen sie Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Aufgefallen war die Fahrradfahrerin zuvor einer Streifenwagenbesatzung der Polizei, da sie ohne Licht mit ihrem Fahrrad unterwegs war.



