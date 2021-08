POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in 17034 Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am 16.08.2021 gegen 19:10 Uhr kam es im Reitbahnweg in 17034 Neubrandenburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei haben drei Täterverdächtige die Wohnung des 26-jährigen deutschen Geschädigten aufgesucht. Hier kam es zum Streit und zwei Täter drangen auf den Geschädigten ein. Diese schlugen auf den Geschädigten ein und versuchten mit einem spitzen Gegenstand auf ihn einzustechen. Diese konnte durch einen anwesenden Zeugen verhindert werden. Anschließend verließen die Täter die Wohnung wieder und man rief die Polizei. Zwei der Tatverdächtigen ( ein 23-jähriger syrischer Staatsbürger und ein 54-jähriger türkischer Staatsbürger) konnten durch die Einsatzkräfte noch in Tatortnähe festgestellt werden. Der dritte Tatverdächtige ist zur Zeit noch unbekannt. Der 23-jährige Haupttäter wurde vorläufig festgenommen.

Der Geschädigte zog sich bei dem Angriff zum Glück nur leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum von Neubrandenburg gebracht. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Gegen alle Täter wurde Strafanzeige erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell