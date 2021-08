POL-SN: 12 jähriger Junge vermutlich nach Badeunfall vermisst

Schwerin (ots) - In den Abendstunden des 15.08.2021 kam es auf dem Lankower See in Schwerin vermutlich zu einem Badeunfall. Zeugen hatten beobachtet, wie ein 12 jähriger Junge hinter einem Boot schwamm und dabei in Not geriet. Kurz danach war er aus dem Sichtfeld der Zeugen verschwunden. Noch am frühen Abend wurde eine großangelegte Suchaktion am Uferbereich und auf dem See unter Beteiligung von Feuerwehr, DLRG, DRK und Polizei gestartet.

Die Suche mit eingesetzten Booten, Tauchern, der Einsatz des Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera und eine Drohne des DRKs blieb bis zum Einbrechen der Dunkelheit erfolglos. Heute wurde die Suche mit Tauchern der DLRG, einer Drohne, einem Boot der Wasserschutzpolizei und weiteren Polizeikräften fortgesetzt.

Aktuell werden die Seeufer durch Mitarbeiter der Feuerwehr Schwerin und der Wasserschutzpolizei Schwerin mit Booten und Beamten des Polizeihauptreviers systematisch abgesucht.

Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden des Jungen.



Für den morgigen Tag ist der Einsatz von Polizeitauchern geplant. Die Suche wird fortgesetzt.



Sachdienliche Hinweise bittet die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Witt-Manß

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell