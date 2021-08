POL-SN: Dreister Trickdiebstahl auf dem Parkplatz EKZ Margaretenhof

Schwerin (ots) - Am vergangenen Freitag den 13.08.2021 hatten gegen 16:30 Uhr vermutlich drei bislang unbekannte Tatverdächtige gemeinschaftlich einer 33-jährigen Geschädigten Wertsachen aus dem PKW entwendet.

Die Schwerinerin war gerade dabei Flüssigkeiten im Motorraum ihres beigefarbenen VW Tiguan aufzufüllen, als sie von einer männlichen Person mit Basecape angesprochen wurde. Dieser lenkte sie mit seinem Smartphone ab. Die Geschädigte gab an, dass der Tatverdächtige anschließend von einer weiteren männlichen Person zu sich gewunken wurde. Die beiden Männer begaben sich dann zu einem silbernen bzw. grauen Kleinwagen mit polnischen Kennzeichen, der von einer dritten Person geführt wurde. Während der Ablenkungshandlung des Tatverdächtigen, wurde die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche der Geschädigten durch die geöffnete Fahrertür entwendet.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen auf dem Parkplatz des EKZ Margaretenhof oder zu dem beschriebenen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell