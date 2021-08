POL-HWI: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Bereich des Polizeihauptreviers Wismar

Wismar (ots) - Am zurückliegenden Wochenende wurden im Bereich des Polizeihauptreviers Wismar mehrere Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Alkohol standen, festgestellt.



Bereits am Abend des 13. August ereignete sich auf der BAB 20 Höhe Dorf Mecklenburg ein Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 37-jährige Fahrer eines Audis, welcher angab von seinem Handy abgelenkt gewesen zu sein, auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden LKWs auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei dem 37-Jährigen fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille und zog eine Blutprobe im Krankenhaus nach sich. Der Gesamtsachschaden wurde auf 11.500 Euro geschätzt.



Auf der Insel Poel blieb eine Trunkenheitsfahrt ebenfalls nicht folgenlos. Ein 63-Jähriger Fahrzeugführer, der am Sonntag gegen 13:30 Uhr beim Ausparken mit seinem Ford gegen einen parkenden PKW fuhr, erreichte beim Atemalkoholtest einen Wert von 1,16 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wurde mit 500 Euro beziffert.



Gegen diese Fahrzeugführer wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.



Des Weiteren stellten Polizeibeamte am späten Freitagabend in Bad Kleinen sowie am Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr in Wismar zwei Fahrradfahrer mit Atemalkoholwerten von 1,65 Promille und 1,74 Promille fest. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



Gegen einen 53-jährigen E-Scooter-Fahrer, der am Sonntagmorgen gegen 00:45 Uhr in Wismar durch Einsatzkräfte kontrolliert worden ist, leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, da er seinen Scooter mit einem Atemalkohol von 0,83 Promille führte.



In Neukloster stellten Beamte des Polizeihauptreviers Wismar am Sonntagnachmittag einen 37-jährigen Fahrzeugführer, dessen Atemalkoholtest einen Wert von 1,37 Promille ergab, fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



