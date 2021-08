POL-NB: Einbruch in ein Hotel auf Usedom

Usedom (ots) - Bisher unbekannte Täter sind in der heutigen Nacht in ein Hotel in der Grenzstraße in Heringsdorf eingebrochen.

Der Einbruch wurde durch Mitarbeiter in den heutigen frühen Morgenstunden festgestellt. Die Täter hatten eine Tür gewaltsam geöffnet und dabei einen Sachschaden von etwa 300 EUR verursacht.



Aus verschiedenen Räumen des Hotels entwendeten die Täter Bargeld in unteren fünfstelligen Bereich. Der Kriminaldauerdienst befand sich zur Spurensicherung im Einsatz.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/ 279224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.



