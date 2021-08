POL-HST: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Stralsund

Stralsund (ots) - Am 05.08.2021 ereignete sich um 10.45 Uhr in Stralsund auf der Landesstraße 296 im Bereich der Brücke auf dem Dänholm kurz vor dem Rügendamm ein Verkehrsunfall zwischen einem grauen PKW VW und einem jugendlichen Radfahrer, wobei der Radfahrer stürzte. Dieser gab nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch gegenüber der 33-jährigen deutschen PKW-Fahrerin an, nicht verletzt zu sein und verließ die Unfallstelle. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:



- circa 14 Jahre alt,



- schlanke Gestalt,



- etwa 170 Zentimeter groß und



- er trug einen Fahrradhelm.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sowie der unfallbeteiligte Radfahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Mathias Müller

Telefon: 03831/245-205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell