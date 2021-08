POL-HWI: Geschwindigkeits- und Motorradkontrollen

Warin (ots) - Durch Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf wurden bereits am vergangenen Freitag (13. August. 2021) im Baustellenbereich der Bundesautobahn 20 Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.



In der Zeit von 05:30 bis 19:00 Uhr maßen die Beamten zwischen dem Rastplatz Fuchsberg und der Anschlussstelle Kröpelin insgesamt 11.450 Fahrzeuge. Bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h stellten sie 871 Überschreitungen fest. 809 davon lagen im Verwarngeld- und 62 im Bußgeldbereich. Fünf Fahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.



Den Fahrer mit der höchstgemessenen Geschwindigkeit von 138 km/h erwarten zwei Punkte in Flensburg, ein Monat Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 240 Euro.



Am Nachmittag des zurückliegenden Samstags (14. August 2021) führten Beamte der Polizeiinspektion Wismar Motorradkontrollen durch. In der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten 38 Biker in der Ortschaft Warin. Bei elf Krädern/Kradfahrer gab es Beanstandungen wegen technischer Mängel oder nicht mitgeführter Dokumente. Insgesamt wurden neun Verwarn- sowie zwei Bußgelder verhängt und sieben Kontrollberichtsverfahren eingeleitet. Bei fünf Krädern kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die zuständigen Zulassungsstellen wurden informiert.



