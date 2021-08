POL-LWL: Schwere Fahrradunfälle am Wochenende

Ludwigslust-Parchim (ots) - Bei Fahrradunfällen sind am Wochenende im Landkreis Ludwigslust-Parchim drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer.



Bereits am Samstagvormittag war ein 61-jähriger deutscher Mann mit seinem Rennrad auf dem Fahrradweg an der Landesstraße 101 in Rubow schwer gestürzt. Obwohl der Mann einen Helm trug, erlitt er eine Kopfverletzung. Zudem zog er sich mehrere Schürfwunden zu. Er wurde wenig später ins Krankenhaus gebracht.



Auf einem Radweg an der B 5 bei Boizenburg war am Samstagnachmittag ein Mann mit seinem E-Bike gestürzt. Der 60-jährige Deutsche war mit einer Fahrradgruppe unterwegs und kam aus noch ungeklärter Ursache plötzlich vom Weg ab. Auf dem angrenzenden Grünstreifen verlor er die Kontrolle über sein Gefährt. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der Mann derart schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.



In Karstädt erlitt ein 62-jähriger Mann am Samstagabend bei einem Sturz mit seinem Fahrrad eine Kopfverletzung. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, wies der Verunglückte einen Atemalkoholwert von 2,38 Promille auf. Gegen den Deutschen ist Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell