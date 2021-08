POL-NB: Warnung vor gefälschten Internetseiten - Geschädigter verliert über 26.000 EUR

Neustrelitz (ots) - Im Raum Neustrelitz hat ein 55-jähriger Deutscher über 26.000 EUR durch eine Pishing-Website verloren. Pishing ist ein Kunstwort, welches sich aus den Begriffen password und fishing (Passworte fischen) zusammensetzt. Ziel der Betrüger ist es, durch gefälschte E-Mails, Webseiten, SMS oder Nachrichten über soziale Netzwerke an Passwörter zu gelangen.



Dem Geschädigten ist bei der Überprüfung seiner Kontobewegungen aufgefallen, dass drei Überweisungen an ausländische Konten durchgeführt wurden, welche er selbst nicht veranlasst hatte. Eine Nachfrage bei seiner Hausbank bestätigte, dass er über eine Pishing-Mail auf eine gefälschte Internetseite geraten ist.



Die Betrüger fordern die Geschädigten in E-Mails, welche vermeintlich von der Bank kommen, auf, dringend Ihre Passwörter, Zugangsdaten oder persönlichen Daten zu aktualisieren. Oft sind die Mail mit dem Zusatz versehen, dass ansonsten eine Sperrung des Kontos bevorsteht. Über einen Link gelangen die Geschädigten dann auf eine sogenannte Pishing-Website. Das heißt, dass die Internetseite der Bank/Sparkasse täuschend echt gespiegelt wird.



Auf der gefälschten Seite wird der Geschädigte angewiesen, persönliche Daten und Passwörter einzugeben. So wurde auch der Mann aus dem Raum Neustrelitz aufgefordert, seine Zugangsdaten und TAN einzugeben. Mit diesen abgefischten Daten nahmen die unbekannten Täter drei Überweisungen in Höhe von über 26.000 EUR vor.



Wie können Sie sich vor gefälschten E-Mails/ Internetseiten schützen?



- Banken und Sparkassen werden Sie NIEMALS aus einer E-Mail heraus

bitten, Internetseiten zu öffnen und dort Kontodaten einzugeben.

Folgen Sie keinem Link auf unbekannten Webseiten!



- Gefälschte E-Mails nutzen oft - jedoch nicht immer - eine

unpersönliche Anrede (Sehr geehrter Kunde)



- In der Mail oder auf der Kopie der Internetseite finden sich

häufig Rechtschreibfehler, auch wenn sie sonst professionell

gestaltet sind



- Achten Sie darauf, dass die Internetseite in der Adresszeile das

verschlüsselte https:// verwendet, bei unverschlüsselten

Webseiten fehlt oft das kleine Icon in Form einen geschlossenen

Vorhängeschlosses und die Adresszeile lautet lediglich http://



- Übermitteln Sie keine vertraulichen Daten per E-Mail



- Beenden Sie nach jedem Online-Banking die Sitzung und melden

sich ab



- Kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Kontobewegungen



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell