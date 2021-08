POL-NB: alkoholisierte Frau stößt mit Mofa gegen Streifenwagen

Neubrandenburg (ots) - Am 15.08.2021 gegen 18:45 Uhr ging ein Hinweis bei der Polizei ein, dass im Bereich "Hinterste Mühle" eine Frau -offensichtlich alkoholisiert- auf einem Mofa umherfahren soll.

Zur Prüfung dieses Hinweises wurde ein Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht.

Die Kollegen fuhren mit dem Streifenwagen auf einem Waldweg im Bereich Hinterste Mühle, als ihnen das Mofa entgegenkam. Trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers des Streifenwagens stieß dieser mit dem Mofa zusammen. Dabei wurde die Fahrerin des Mofas verletzt und der Streifenwagen und das Mofa beschädigt.

Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei der 33-jährigen deutschen Frau einen Wert von 1,93 Promille.

Es wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke aufgenommen.

Die verletzte Mofa Fahrerin wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg gebracht.

Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2000,-EUR geschätzt.



im Auftrag



Jörg Hübner



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell