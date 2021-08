POL-HRO: Wohnhausbrand - 4 Personen leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Am frühen Abend des 15.08.2021, gegen 17:44 Uhr, ging über den

Feuerwehrnotruf die Meldung über ein brennendes Haus in der

Geibelstraße in Schwerin ein. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der

Feuerwehr- und Polizeikräfte war im Treppenhaus des 3- geschossigen

Mehrfamilienhauses eine starke Rauchentwicklung festzustellen. Im

Dachgeschoss hatte sich das Feuer bereits weit ausgebreitet.



Während des Brandes befanden sich noch drei Personen im Wohnhaus,

welche durch zwei mutige Zeugen aus dem Objekt gerettet werden

konnten. Insgesamt erlitten vier Personen eine Rauchgasvergiftung und

wurden zur weiteren Behandlung in die Schweriner Helios- Kliniken

verbracht. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr

gelöscht werden. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden

wird auf circa 250.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände ist derzeit von dem Verdacht

der schweren Brandstiftung auszugehen.



