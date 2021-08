POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer Verletzt

Wolgast (ots) - Am 15.08.2021 gegen 14:00 Uhr kam es auf der L262 zwischen den Ortschaften Freest und Lubmin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 32-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades Suzuki befuhr die L262 aus Richtung Lubmin kommend in Richtung Freest. Der Kradfahrer überholte in einer Kurve ein Fahrzeug, stieß beim Wiedereinordnen gegen die Leitplanke und wurde von dort wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Dort stieß er mit einen im Gegenverkehr befindlichen PKW Audi eines 58-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Hierbei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000,-EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge wurde die L262 zeitweise voll gesperrt.



