POL-HRO: Wohnhausbrand - Bewohnerin leicht verletzt

Sanitz (LK Rostock) (ots) - Am frühen Morgen des 15.08.2021, gegen 02:45 Uhr, ging über den Feuerwehrnotruf die Meldung eines brennenden Einfamilienhauses ein. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr- und Polizeikräfte brannte das Massivhaus mit Satteldach (ca. 100 Jahre alt) in der Rostocker Str. lichterloh. Das Feuer erstreckte sich bereits über das gesamte Haus bis in den Dachstuhl. Die 81-jährige Bewohnerin befand sich bereits außerhalb des Hauses. Die Dame kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung und aufgrund ihres instabilen Gesamtzustands in ein Rostocker Krankenhaus. Das Haus ist unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr war mit 50 Kameraden vor Ort.



Die B110 (Ortsdurchfahrt Sanitz) war für ca. 3,5 Stunden aufgrund der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



