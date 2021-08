POL-NB: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Heringsdorf (LK VG) (ots) - Am 14.08.2021 ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf der B 111 Einmündung K 36 bei Mellenthin ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person.

Ein 24-jähriger deutscher Motorradfahrer befuhr die B 111 aus Richtung Neppermin kommend in Richtung B 111. Eine 70-jährige deutsche Fahrerin eines PKW VW Golf kam aus der Ortslage Mellenthin und bog aus der K 36 nach links auf die B 111 ein. Dabei unterschätzte die Frau den Abstand zum herannahenden vorfahrtsberechtigten Motorrad. Der Motorradfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein, kam in weiterer Folge von der Fahrbahn nach rechts ab und stürzte. Eine Kollision zwischen dem Motorrad und dem PKW fand nicht statt. Der Motorradfahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber mit Verdacht auf Frakturen ins Krankenhaus geflogen. Dafür wurde die Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Verantwortlichen geborgen. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell