POL-NB: Brand eines Dachstuhls in Groß Mohrdorf

Barth (LK VR) (ots) - Am 14.08.21, gegen 17.00 Uhr, kam es nach ersten Erkenntnissen zu einem Dachstuhlbrand eines Wohnhauses mit drei Wohneinheiten in Groß Mohrdorf. Aufmerksame Zeugen vor Ort alarmierten neben der Feuerwehr auch die Anwohner, so dass sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Zur Absicherung der Einsatzkräfte und eines störungsfreien Ablöschens musste die Ortsdurchfahrt für die mehrstündige Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden. Insgesamt waren 65 Kameraden der Feuerwehr im Einsatz. Die beiden brand- und löschwasserbetroffenen Wohnungen des Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 250.000 Euro. Personen kamen durch den Brand bzw. den Rauch selbst nicht zu Schaden. Allerdings erlitt eine 32-jährige deutsche Anwohnerin einen Schock und wurde mittels Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Was die Brandursache betrifft, kann eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, so dass die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen hat.



