POL-NB: Christopher Street Day in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am 14.08.2021 fand in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr der Christopher Street Day unter dem Thema "FARBE BEKENNEN im Land der 1000 Seen" in Neubrandenburg statt. An dieser Veranstaltung nahmen u. a. die Präsidentin des Landtages, Frau Birgit Hesse und der Oberbürgermeister der Stadt Neubrandenburg, Herr Silvio Witt teil, welche auf dem Markplatz Redebeiträge hielten. Anschließend erfolgte der angemeldete Aufzug entlang der vorgegebenen Aufzugsstrecke.

Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. In der Spitze waren ca. 600 Personen vor Ort.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell