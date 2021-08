POL-NB: Diebstahl aus Zirkuswohnanhänger

Stavenhagen (LK MSE) (ots) - Am 14.08.2021 erschien ein Angestellter des Zirkus Zamunda, welcher momentan in Stavenhagen auf der Festwiese Station macht, auf dem Polizeirevier Malchin und meldete, dass in seinen Zirkuswohnanhänger durch unbekannte Täter eingebrochen worden sei. Dabei wurde durch ein Fenster des Wohnwagens eine Kasette entwendet, in welcher sich mehrere hundert Euro befanden. Der oder die unbekannten Täter müssen die Zeit genutzt haben, in welcher sich die Artisten in der Stadt aufhielten und Plakate als Werbung aufhingen. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 03994 2310 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell