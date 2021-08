POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwer - und zwei leichtverletzten Personen

Rostock (ots) -



Am 13.08.2021 kam es in Rostock OT Südstadt zu einem Verkehrsunfall

mit einer schwer - und zwei leichtverletzten Personen.



Der 77-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW den

Südring in Fahrtrichtung Nobelstraße. Kurz hinter dem

Kreuzungsbereich Südring/ Erich-Schlesinger-Straße kam der mit drei

Personen besetzte PKW nach links von der Fahrbahn ab, landete im

Gleisbett der Straßenbahnlinie und kollidierte nach einigen Metern

mit einem Leitungsmast.



Dank hinzukommender Ersthelfer konnten die verletzten Personen rasch

nach der Kollision aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurden bis

zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Der Fahrer, sowie seine

Mitfahrer verletzten sich beim Aufprall und wurden zur weiteren

ärztlichen Versorgung in die umliegenden Krankhäuser verbracht.



Der verunfallte PKW musste durch ein Abschleppunternehmen aus den

Gleisen geborgen werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von

35.000EUR.



Die DEKRA kam zur Klärung der Unfallursache zum Einsatz.



Die Fahrbahn, sowie die Straßenbahnlinie wurden für mehrere Stunden

gesperrt.





Im Auftrag

Max Weiße

Polizeioberkommissar

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell