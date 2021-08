POL-NB: Strohballenpresse verbrannt bei Erntearbeiten

Neustrelitz (ots) - Am 13.08.2021, gegen 15:50 Uhr kam es auf einem Acker nahe der Ortschaft Stolpe zum Brand einer Strohballenpresse. Durch das Feuer geriet auch der Stoppelacker, auf dem das Gerät im Einsatz war, in Brand. Die Ballenpresse konnte vom Acker gezogen und gelöscht werden. Der brennende Acker konnte ebenfalls durch den Einsatz der umliegenden Feuerwehren gelöscht werden. Im Einsatz waren insgesamt 87 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Carpin, Quadenschönfeld, Blankensee, Burg Stargard, Grünow, Watzkendorf, Wanzka, Dewitz, Teschendorf, Bredenfelde und des Amtes Neustrelitz Land. Neben der Strohballenpresse verbrannten auch ca. 2ha Stoppelacker. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 22.000,-EUR.



