POL-NB: Getreidefeld gerät bei Erntearbeiten in Brand

Velgast (ots) - Am 13.08.2021 gegen 13:30 Uhr kam es bei Erntearbeiten nahe des Bahnhofs Buchenhorst bei Velgast zum Brand eines Feldes. Es brannten ca. 7 Hektar Getreidefläche. Zum Löscheinsatz wurden die Feuerwehren Velgast, Löbnitz und Saatel gerufen.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt. Auch die Maschinen des Agrarbetriebes erlitten keinen Schaden. Ursächlich für den Brand ist vermutlich ein Funkenflug, der durch den Kontakt eines Mähdreschers mit einem Stein entstand.

Durch das schnelle Handeln der Mitarbeiter des Agrarbetriebes und den Einsatz der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf einen an das Feld angrenzenden Wald verhindert werden.



