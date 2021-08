POL-GÜ: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Güstrow, A 19 zwischen Wittstock und Röbel (ots) - Am Freitag, den 13.August, ereignete sich auf der BAB 19 zwischen Wittstock und Röbel in Fahrtrichtung Rostock ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Ein 20-jähriger aus Sachsen-Anhalt war mit seinem Pkw Skoda nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Bei dem Unfall wurde die rechte Außenschutzplanke auf einer Länge von ca. 30 Metern verbogen und es wurde eine Notrufsäule umgefahren.

Der Pkw blieb auf dem Dach in der Bankette liegen.

Der 20-jährige konnte sich aus dem Auto befreien und wurde ins Krankenhaus nach Plau gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Autobahnpolizei Linstow. Da als Unfallursache eine Übermüdung des Fahrers im Raum steht, werden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs geführt.

An der Unfallstelle kam der Rettungsdienst aus Wittstock und die Freiwillige Feuerwehr Wittstock zum Einsatz.

Für die medizinische Versorgung des Fahrers, für die Unfallaufnahme und für Reinigung der Fahrbahn war die BAB 19 für etwa 90 Minuten halbseitig gesperrt. Durch hohes Verkehrsaufkommen kam es dadurch zu einem Stau von ca. zwei Kilometer Länge.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.



Thoralf Ott



Polizeihauptkommissar

Autobahnpolizei Linstow



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell