POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Barth (ots) - Am 13.08.2021 kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 105 zwischen den Ortslagen Karnin und Kummerow.

Hinter der Ortslage Karnin kam der 24-jährige Fahrzeugführer eines Transporter-Anhänger-Gespanns aufgrund unangemessener Geschwindigkeit auf grader Strecke ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Ein Bagger, der sich gesichert auf dem Anhänger befand, löste sich vom Anhänger und kam neben der Fahrbahn zum Liegen.

Der 19-jährige Beifahrer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen wurde dabei leicht verletzt und mittels eingesetztem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Stralsund transportiert. Auch der vermeintlich unverletzte Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen wurde zur vorsorglichen Behandlung ins Krankenhaus überwiesen.

Der geführte Transporter, der Anhänger sowie der Bagger wurden durch den Verkehrsunfall stark beschädigt und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 EUR geschätzt.



