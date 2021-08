Vermisster 44-Jähriger in Bad Sülze

Details anzeigen Fotografie des Gesuchten 44-Jährigen Fotografie des Gesuchten 44-Jährigen

Seit dem 12.08.2021 gegen 22:00 Uhr wird der 44-jährige Mathias Roß aus Bad Sülze vermisst. Zuletzt wurde er an seiner Wohnanschrift in Bad Sülze gesehen. Vermutlich ist er mit einem grauen PKW Hyundai i40 mit den Kennzeichen HRO-E 118 unterwegs. Der Gesuchte ist psychisch Krank und benötigt ärztliche Hilfe. Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass er 183 cm groß ist, von schlanker Gestalt ist, kurze hellblonde Haare hat, ein grünes und ein blaues Auge hat und am rechten Unterarm ein Tattoo trägt. Angaben zur Bekleidung des Gesuchten können nicht gemacht werden.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden des Mannes oder des Fahrzeuges geführt. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat Herrn Roß gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750, an jeder andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de .

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

