POL-ANK: Verkehrsunfall auf der BAB 20 Höhe Demminer Land

Jarmen (ots) - Heute Vormittag (13.08.2021, 10:20 Uhr) kam es auf der BAB 20 auf Höhe der Raststätte Demminer Land (Fahrtrichtung Lübeck) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist der 61-jährige Fahrer einer Kehrmaschine im Baustellenbereich rückwärts gefahren und übersah dabei ein stehendes Baustellenfahrzeug, in dem sich der 32-jährige Fahrer befand. Durch die Kollision wurde der 32-Jährige eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Anschließend wurde der Verletzte zur weiteren medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht. Der Schaden wird derzeit auf 17.000 Euro geschätzt. Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn in Richtung Lübeck für ca. 45 Minuten komplett gesperrt.



