POL-NB: Lagerhallenbesitzer stellt zwei Einbrecher auf frischer Tat - Polizei findet Diebesgut

17089 Burow (ots) - Am 13.08.2021 gegen 00:50 Uhr informierte der Besitzer einer Lagerhalle in Burow die Polizei, dass er zwei Einbrecher auf frischer Tat gestellt habe und derzeit festhalte. Die Beamten des Polizeireviers Malchin übernahmen am vermeintlichen Tatort zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 18 und 19 Jahren und führten eine erste Befragung zur Tat durch. Hierbei konnte ein Zusammenhang zu einem Einbruch vor wenigen Tagen in dieselbe Halle und diverse Garagen im Bereich hergestellt werden (Pressemitteilung vom 09.08.2021; https://bit.ly/3yLejO3). Im Zuge des Einsatzes konnte bei einer Durchsuchung diverses Diebesgut aus dem vorherigen Einbruch in die Lagerhalle aufgefunden werden.



Die Tatzusammenhänge und -beteiligungen diverser heranwachsender Personen aus dem Umland sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalkommissariataußenstelle in Malchin.



