POL-LWL: Zahlreiche Waffen und Munition bei zwei Polizeieinsätzen entdeckt

Gammelin/Pampow (ots) - Binnen weniger Stunden hat die Polizei bei zwei Einsätzen in Gammelin und Pampow zahlreiche Waffen und Munition bei einem 39-jährigen Mann entdeckt.



Bei einem ersten Einsatz am Mittwochnachmittag in Pampow hat die Polizei in einer vom Tatverdächtigen bewohnten Hütte auf einem Privatgrundstück unter anderem eine mutmaßlich scharfe Schrotflinte, 4 teils mit Schalldämpfern und Zielfernrohren ausgestattete Luftdruckgewehre, 3 Schreckschusspistolen, über 100 Schuss Munition für Kleinkaliberwaffen, über 30 Schachteln Munition für Luftdruckwaffen, mehrere Schrotpatronen, zwei Macheten und mehrere Messer, ein Reizgassprühgerät, einen Elektrotaser sowie mehrere Pfeile bzw. Pfeilspitzen für eine Armbrust aufgefunden. Die Polizei stellte den Fund daraufhin sicher und nahm eine Anzeige gegen den polizeibekannten deutschen Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz auf. Der Durchsuchung vorausgegangen war ein Vorfall, bei dem der 39-Jährige seinen Bruder bedroht haben soll. Laut Angaben des Bruders sei er davon ausgegangen, dass der 39-Jährige dabei eine Waffe mit sich führte. Daraufhin kam es zum Polizeieinsatz in der Hütte, die der Tatverdächtige auf dem Grundstück eines Familienmitgliedes bewohnt.



Zu einem zweiten Einsatz kam es in der Nacht zum Donnerstag in Gammelin. Dort soll der 39-Jährige auf dem Grundstück eines Bekannten mit einer Waffe umhergeschossen haben. Der 39-Jährige flüchtete daraufhin auf einem Quad. Er konnte im Zuge der Fahndung wenig später auf einem Feld zwischen Gammelin und Radelübbe von der Polizei gestellt werden. In einem auf dem Quad befestigten Koffer fand die Polizei scharfe Gewehrmunition. Im Umfeld des Festnahmeortes entdeckte die Polizei einen augenscheinlich scharfen Karabiner, weitere scharfe Gewehrmunition sowie eine Schreckschusswaffe. Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Die Polizei stellte die aufgefundenen Gegenstände sicher. Sämtliche Waffen werden nun im Landeskriminalamt untersucht. Zudem muss sich der Tatverdächtige wegen mehrerer Verkehrsverstöße verantworten. So war das vom ihm benutzte Quad weder versichert bzw. für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Zudem wies der Mann einen Atemalkoholwert von über zwei Promille auf.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell