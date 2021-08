POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden bei Marlow Ausbau

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots) - Am Dienstag, den 11.08.2021 gegen 22.30 Uhr kam es auf der L181 in der Nähe von Marlow Ausbau zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Der aus Richtung Kneese kommende Ford-Fahrer verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum.



Die beiden 21jährigen deutschen Fahrzeuginsassen mussten durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und durch Rettungskräfte versorgt werden. Der Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungshubschrauber, der Beifahrer mit einem Rettungswagen in Rostocker Kliniken verbracht.



Die Polizei brachte zur Ermittlung der Unfallursache auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stralsund die DEKRA zum Einsatz.



Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 9500 Euro. Am Baum wurde der Schaden durch die Polizei mit 500 Euro geschätzt.



