LWSPA M-V: Schiffsunfall im Hafen von Stralsund

Waldeck (ots) - Am 11.08.2021 kam es um ca. 16:20 Uhr zu einem Schiffsunfall im Hafen der Hansestadt Stralsund. Das Fahrgastschiff "Gellen" der "Weißen Flotte" GmbH wollte zu einer Betriebsfahrt ohne Passagiere nach Wiek auf der Insel Hiddensee fahren. Beim Ablegen fuhr das Fahrgastschiff rückwärts, um dann im Anschluss auf Gegenkurs zu gehen und über ein Drehmanöver den Hafen zu verlassen. Das Aufstoppen der Maschine erfolgte jedoch nicht rechtzeitig, sodass das Fahrgastschiff heckseitig mit dem fest an seinem Liegeplatz vertäuten Fischverkaufskutter "Anja" zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß stürzten zwei sich an Bord des Fischkutters befindliche Angestellte. Die beiden Frauen wurden zusätzlich durch heißes Fett aus der Fritteuse leicht verletzt und mussten durch einen herbeigerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt werden. Eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich. Gefahrstoffe traten nicht aus. An dem Fahrgastschiff und dem Fischverkaufskutter entstanden Sachschäden. Die Heckplattform des Fahrgastschiffes wurde eingedrückt und die Planken des Schanzkleids des Fischkutters sind teils gerissen. Die Höhe der einzelnen Sachschäden kann noch nicht beziffert werden. Nach Sachvortrag bei dem Gutachter der Schiffuntersuchungskommission erfolgte keine Festlegeverfügung. Die Beamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund haben die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.



