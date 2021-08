POL-NB: Neubrandenburger verliert bei ´Gewinnspiel´

Neubrandenburg (ots) - 3.800 Euro gewonnen und dafür 900 Euro als Sicherheitsleistung vorab bezahlen? Nein, so etwas gibt es bei seriösen Gewinnspielen nicht. Nur bei Betrügern. Das musste ein 60 Jahre alter Deutscher aus Neubrandenburg leider auch feststellen. Heute Mittag hat er bei der Polizei Anzeige erstattet. Den ersten Anruf gestern hat er scheinbar noch geglaubt und 900 Euro in Form von Google-Play-Karten besorgt und die Zahlencodes telefonisch weitergegeben. Als er heute wieder einen Anruf bekam mit dem Hinweis, er habe sogar noch mehr Geld gewonnen und müsse dafür aber weitere Google-Play-Karten kaufen, fiel ihm der Betrug auf.



Wir warnen nochmals explizit: Ein solches Vorgehen wird es bei echten Gewinnen niemals geben. Sobald Geld verlangt wird, um Gewinnsummen ausgezahlt zu bekommen, sollten die betroffenen Personen sofort hellhörig werden, den Kontakt zu dem Anrufer beenden und die Polizei informieren. Auf keinen Fall sollte Geld überwiesen werden. Außerdem sollten niemals Code-Karten gekauft und die Codes am Telefon durchgegeben werden.



Das Geld ist in diesem wie auch in anderen Fällen futsch. Die Kripo wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.



Scheinbar sind die Trickbetrüger am Telefon in unserem Zuständigkeitsbereich derzeit wieder breiter aufgestellt, was ihre Maschen betrifft. Eine Zeit lang hatten Polizei und Bürger mit etlichen Schockanrufen (Angehöriger sei Unfallverursacher und könne mit Kaution aus Gefängnis geholt werden) zu tun. In jüngster Zeit tauchen auch falsche Polizisten und eben Gewinnspielbetrüge auf.



