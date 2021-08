POL-ANK: Einbrecher in Untersuchungshaft

Greifswald / Wolgast / Insel Usedom (ots) - Wie gestern bereits mitgeteilt wurde, hat die Polizei einen polnischen Mann im Alter von 26 Jahren in Trassenheide vorläufig festgenommen, der dringend verdächtigt wird, einen Großteil der seit September 2020 registrierten Einbrüche im Norden des Landkreises Vorpommern-Greifswald begangen zu haben. Auch ein 57-jähriger Deutscher soll an mehreren Taten beteiligt gewesen sein wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls vorläufig festgenommen. Beide Männer wurden heute einem Haftrichter vorgeführt. Im Ergebnis hat dieser dem Antrag auf Untersuchungshaft stattgegeben. Beide Männer wurden demnach einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.



