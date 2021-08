POL-HST: Auffahrunfall in Ribnitz-Damgarten- Verursacher alkoholisiert

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am gestrigen Dienstag (10.08.2021) ereigente sich in Ribnitz-Damgarten ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leichte Verletzungen erlitt.



Gegen 17:25 Uhr musste ein 55-Jähriger aus der Gemeinde Eixen mit seinem PKW Mazda in der Damgartener Chaussee in Ribnitz an der Lichtzeichenanlage Ecke Fritz-Reuter-Straße verkehrsbedingt halten. Vermutlich bemerkte der dahinter mit seinem PKW Ford fahrende 50-Jährige aus der Gemeinde Marlow dies zu spät und fuhr auf den PKW Mazda auf. In der Folge klagte der 55-Jährige über Nackenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.



Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 50-jährige Ford-Fahrer alkoholisiert war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,52 Promille. Eine Ärztin entnahm dem Mann eine Blutprobe und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Führerscheinstelle wurde informiert.



Gegen den 50-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.



Alle hier genannten Personen besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft.



