POL-NB: Gesuchter Mann bei Verkehrskontrolle festgestellt

Neubrandenburg (ots) - Am 09.08.2021 führten Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg gegen 22:30 Uhr Verkehrskontrollen auf der B104 in Küssow durch. Hierbei wurde ein Kleinbus mit polnischen Kennzeichen kontrolliert. Bei der Überprüfung der fünf Insassen wurde bekannt, dass ein 26-jähriger polnischer Staatsbürger von der Staatsanwaltschaft Bayreuth per Haftbefehl gesucht wurde. Die Vollstreckung der Haftstrafe konnte durch den Mann durch die Zahlung eines offenen Betrags in Höhe von 1.200 Euro abgewendet werden. Ebenfalls aufgrund einer Ausschreibung derselben Staatsanwaltschaft wurde der mitgeführte Führerschein des Mannes beschlagnahmt.



Nach Abschluss der Kontrolle konnte der Mann die Fahrt mit seinen Mitreisenden fortsetzen.



