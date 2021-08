POL-ANK: Erfolg der Polizei: Einbrecher auf der Insel Usedom festgenommen

Greifswald / Wolgast / Insel Usedom (ots) - In den zurückliegenden Monaten wurden der Polizei im nördlichen Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald diverse Einbrüche in Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften gemeldet.



Bis dato unbekannte Täter waren vor allem in Greifswald, Wolgast, den umliegenden Bereichen sowie im Norden der Insel Usedom in Zinnowitz, Trassenheide, Karlshagen und Mölschow unterwegs. Die Taten wurden meist in der Nacht, aber auch am Tage begangen. Dabei hatten es die Diebe vor allem auf Bargeld und Wertgegenstände wie Schmuck abgesehen. Dass in mehreren Fällen die Bewohner zum Tatzeitpunkt zu Hause waren und schliefen, schreckte sie anscheinend nicht ab.



Seit September 2020 ermittelt die Kriminalpolizei in insgesamt 75 Fällen von Wohnungseinbruchsdiebstählen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 130.000 Euro. Allein im Norden der Insel Usedom wurden 31 dieser Straftaten mit einem Gesamtschaden von ca. 60.000 Euro registriert.



Zuletzt wurden der Polizei zwei Einbrüche sowie ein versuchter Einbruch in der Nacht vom Sonntag (08.08.2021) zum Montag (09.08.2021) in Zinnowitz gemeldet. Auch hier schliefen die Bewohner, während die unbekannten Täter die Schränke in den Wohnräumen durchwühlten.



In der vergangenen Nacht gelang es nun mehreren Einsatzkräften der Polizei einen 26-jährigen polnischen Mann, der nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei für einen Großteil der Einbrüche dringend verdächtigt wird, in der Bahnhofstraße in Trassenheide festzunehmen. Auch ein 57-jähriger deutscher Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald, der an mehreren Taten beteiligt gewesen sein soll, wurde im Rahmen weiterer Maßnahmen vorläufig festgenommen. In diesem Zusammenhang wurde die Wohnung des 57-Jährigen durchsucht. Im Ergebnis konnte mögliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei prüft derzeit, welchen Taten diese Gegenstände zugeordnet werden können.



Beide Männer sollen nun im Laufe des morgigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.



