POL-HRO: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wismar

Wismar (ots) - Am 10.08.2021, gegen 02:25 Uhr, kam es in der Erwin-Fischer-Straße 80 zu einem Brand in einer Wohnung eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses, bei dem der 36-jährige Wohnungsinhaber sowie eine Polizeibeamtin des Polizeihauptreviers Wismar mittels Rauchgasintoxikation leicht verletzt wurden.



Das Feuer brach nach bisherigen Erkenntnissen in einer Wohnung in der obersten Etage aus. Im Zuge der Brandbekämpfung wurden 33 Personen aus den Hausnummern 78 und 80 evakuiert. Durch den Brand und die daraus resultierende Rußentwicklung wurden das Treppenhaus sowie vier Wohnungen derart beschädigt, dass diese nicht mehr bewohnbar sind. Die Mieter kamen bei Bekannten und Verwandten unter. Alle anderen konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.



Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Die Polizeibeamtin und der Wohnungsinhaber wurden durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Zur Brandbekämpfung waren die Berufs- und die Freiwillige Feuerwehr Wismar mit 20 Kräften im Einsatz. Das Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Dirk Hoffmann

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell