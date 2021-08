POL-NB: Unbekannte Täter brechen mehrere Garagen und eine Lagerhalle in Burow auf

17089 Burow (ots) - Am 06.08.2021, gegen 23:45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei der Aufbruch mehrerer Garagen in der Neuen Straße in Burow mitgeteilt. In dem Komplex wurden nach bisherigen Erkenntnissen durch unbekannte Täter elf Garagen gewaltsam geöffnet. Es wurden neben 45 Liter Benzin auch diverse Werkzeuge wie Motor- und Kreissägen, Akkuschrauber sowie eine Heckenschere entwendet. Aufgrund der zum Teil vor Ort befragten Garagennutzer konnte der Tatzeitraum auf den 06.08.2021 zwischen 20:00 Uhr und 23:45 Uhr eingegrenzt werden.



Am 09.08.2021 wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in eine nahe gelegene Lagerhalle in der Neuen Straße mitgeteilt. Hier verschafften sich die Täter ebenfalls gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten eine neuwertige Musikanlage , ein Notstromaggregat, zwei Motorsensen, zwei 50-Liter-Fässer Bier, diverse Spirituose sowie diverses Leergut, u. a. Getränkedosen der Marke Red Bull. Der Tatzeitraum wurde durch den Eigentümer auf den 07.08.2021, 15:00 Uhr bis 09.08.2021, 09:00 Uhr eingegrenzt.



Durch Beamte des Polizeireviers Malchin wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg wurde mit der Spurensuche und -sicherung beauftragt. Der Gesamtschaden wird gegenwärtig auf etwa 10.000 Euro geschätzt.



Hinweise zu der Tat werden bei der Polizei in Malchin unter 03994/231224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.



