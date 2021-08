Innenministerium zündet letzte Stufe des Programms „Zukunftsfähige Feuerwehr“

Mit der Veröffentlichung der Förderrichtlinie für LF 20 (Löschgruppenfahrzeuge) und TLF 3000 (Tanklöschfahrzeuge) fällt am 9. August der Startschuss für die Beschaffung und Förderung von mittelgroßen Feuerwehrfahrzeugen im Rahmen des 50 Millionen Euro schweren Programms zur Modernisierung der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.

Standen in den beiden ersten Programmschritten die Landkreise/kreisfreien Städte mit großen geländegängigen Löschfahrzeugen für die Waldbrandbekämpfung (TLF 5000) bzw. die kleinen Feuerwehren mit Tragkraftspritzenfahrzeugen Wasser (TSF-W) im Fokus, richtet sich der jetzige Programmschritt an gemeindliche Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben.

Innenminister Torsten Renz: „Aller guten Dinge sind drei und mit dieser Anschaffung beginnt der dritte Teil des Investitionskraftaktes zur Modernisierung unserer Feuerwehren im Land. Ich erhoffe mir eine große Nachfrage und Teilnahme.“

Mit Löschwassertanks von 2500 bzw. 3500 Liter und Druckzumischanlage mit Schaumtanks von 120 bzw. 200 Liter Fassungsvermögen decken diese Fahrzeuge das Einsatzspektrum zwischen den beiden bisher geförderten Fahrzeugtypen ab. Das LF 20 ist mit einer Gruppenkabine und das TLF 3000 mit einer Truppkabine, jeweils mit entsprechender Beladung ausgestattet. Rund 10 Millionen Euro Fördermittel stehen für die Förderung dieser Fahrzeuge zur Verfügung, was bei einem Fördersatz von 70 bis 80 Prozent für etwa 38 Fahrzeuge ausreichen soll. An der geplanten Zentralbeschaffung können sich aber auch Gemeinden beteiligen, die nicht die Fördervoraussetzungen erfüllen, sich aber ein eigenes Vergabeverfahren ersparen wollen und auf einen günstigeren Anschaffungspreis hoffen können als bei einer Einzelbeschaffung. Bis zum 30. November haben die interessierten Gemeinden Zeit, ihre Förderanträge zu stellen und ihre Teilnahme an der Zentralbeschaffung zu erklären. Alles Wissenswerte zur Beschaffung findet sich auf der Internetseite des Innenministeriums unter dem Link https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Kommunales.