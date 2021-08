POL-ANK: Leblose Person bei Pasewalk gefunden

Pasewalk (ots) - Am Freitagvormittag (06.08.2021, 10:00 Uhr) wurde die Polizei über eine leblose Person in der Nähe der BAB 20 bei Papendorf bzw. Pasewalk informiert. Der eingesetzte Notarzt konnte nur noch den Tod der männlichen Person feststellen.



Die Identität des Mannes konnte noch nicht mit Sicherheit bestätigt werden und soll im Rahmen weiterer Untersuchungen abschließend geklärt werden. Es liegen derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Es gibt Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass es sich bei der verstorbenen Person um den vermissten 73-Jährigen aus dem Bereich Pasewalk handelt, der seit dem 01.06.2021, 20:00 Uhr vermisst wurde. Die Polizei suchte in den vergangenen Wochen intensiv nach dem älteren Mann. Dabei kamen neben Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei auch ein Polizeihubschrauber, Fährtenhunde sowie die Rettungshundestaffel zum Einsatz.



